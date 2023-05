Venäläisen oppositioaktivistin Kara-Murzan terveys heikentynyt vankilassa, kertoo hänen vaimonsa

Vladimir Kara-Murzalla oli ollut vakavia terveysongelmia jo ennen kuin hänet otettiin kiinni viime vuonna. Hän on kärsinyt hermostosairaudesta, polyneuropatiasta, jonka hän on sanonut johtuneen vuosina 2015 ja 2017 tapahtuneista myrkytysyrityksistä. Terveys on heikentynyt merkittävästi edellisen vuoden aikana, kun hän odotti oikeudenkäyntiä vankeudessa.