Venäjä karkottaa yli 20 Saksan diplomaattia Venäjältä vastavetona Saksan karkotuksille

– (Panssarintorjuntaohjuksemme) estivät heitä lähettämästä helikoptereita syvälle meidän alueellemme, koska he pelkäsivät osumaa. Mutta nyt venäläiset tietävät, että ammuksemme ovat vähissä ja he ovat tulleet rohkeammaksi. Joka päivä tulee yhä enemmän helikoptereita ja lentokoneita, ja he alkavat ymmärtää, ettemme voi pysäyttää niitä, sanoi yksi sotilaista.