Venäläisjoukot selvittävät kokoamisleireillä, ovatko ukrainalaiset siviilit "ystävällismielisiä" Venäjää kohtaan

Venäjällä sijaitsevista leireistä tiedetään vähemmän. Brittimedia i:n tutkimuksen mukaan Venäjällä on tällä hetkellä 66 leiriä, joita on perustettu esimerkiksi parantoloihin, entisiin erämaaleirikeskuksiin, ainakin yhteen "isänmaallisen kasvatuksen" keskukseen ja jopa entiselle kemiallisten aseiden kaatopaikalle. Media kirjoittaa pystyneensä tunnistamaan 6 250 ihmistä 38 leiriltä. Mikäli kaikki leirit ovat täynnä, kaikkiaan niillä voisi olla yhteensä 10 800 ihmistä. Tutkimuksessa leirejä on paikannettu ympäri Venäjää, yhdelletoista eri aikavyöhykkeelle. Ukrainalaisia on kuljetettu aina Kaukoitään asti.