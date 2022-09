BBC: Yli 2 000 ihmistä on otettu kiinni Venäjällä liikekannallepanoa vastustavissa mielenosoituksissa – mielenosoitukset erityisen rajuja Dagestanissa

Pelkästään Mahatshkalan mielenosoituksissa on ODV-Infon mukaan otettu kiinni yli sata ihmistä. Dagestanissa tunteita kuumentaa se, että Ukrainan sodassa on BBC:n laskujen mukaan ilmoitettu kuolleen yli 300 Dagestanista kotoisin olevaa sotilasta, mikä on kymmenkertainen määrä verrattuna Moskovasta lähteneisiin. Oikeat luvut ovat luultavasti julkisuudessa ilmoitettuja korkeampia, BBC kertoo.