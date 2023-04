Venäläisten lähdettyä asukkaat ryhtyivät jälleenrakentamaan kylää Kiovan lähistöllä – miinat kylvävät yhä pelkoa ja tuhoa asuintalojen kupeessa

Papina sanoo, että tiheämmin asutuista alueista poiketen mylalaiset eivät ole saaneet Ukrainan hallitukselta apua jälleenrakentamiseen. Hänelle ja monille muille on kuitenkin selvää, että he haluavat asua kylässä. Alueella on hedelmäpuita ja hyviä sienestyspaikkoja, hän luettelee.