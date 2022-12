Venezuelan oppositio äänesti Guaidon väliaikaishallinnon purkamisen puolesta

Guaidon hallinnon purkamisesta päättänyt kansalliskokous valittiin vuonna 2015, mutta se on nykyisellään laajalti symbolinen, koska se on korvattu Maduroa tukevalla päätäntäelimellä. Oppositiolla on maassa kuitenkin edelleen hallussaan osa Venezuelan ulkomaisesta varallisuudesta.