Venezuelan poliittinen umpisolmu höllentyi hieman – Yhdysvallatkin löysäsi öljypakotteitaan

Viime aikoina länsimaat ovat osoittaneet jälleen halukkuutta tehdä yhteistyötä Maduron hallinnon kanssa. Taustalla on etenkin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sen kärjistämä energiakriisi, joka on kasvattanut Venezuelan öljyvarojen merkitystä. Maduron hallinto puolestaan on halunnut päästä eroon lännen pakotteista, etenkin öljynvientikiellosta.