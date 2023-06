Vesi vei Afanasiivkan kylän asukkailta tulevaisuuden

Volodymyrin äiti Olena on ehättänyt lossiveneeltä jo edeltä kotiin. Rakkaat lemmikit ovat saaneet ruokaa, ja kaasuliedellä porisee vesi. Vieraat saavat teetä ja kahvia, voileipiä ja suklaamakeisia. Keittiön kaapit on päällystetty marmoria jäljittelevällä muovilla ja kauniin puu-uunin edessä on valmiina sylys puita. On kotoisaa mutta kosteaa. Olenan suussa välähtää kulta kun hän hymyilee.