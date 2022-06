Viimeinen silta Sjevjerodonetskiin yhä käyttökunnossa jalan kulkeville, mutta ylittäminen erittäin vaarallista

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi myöhään sunnuntai-iltana viestisovellus Telegramissa Sjevjerodonetskin viimeisen sillan olevan yhä käyttökunnossa, mutta vanhaa siltaa ei voi ylittää kuin jalan ja se on ollut koko päivän Venäjän tykistön raskaan tulituksen kohteena. Silta on viimeinen yhteys vastarannalla olevaan Lysytshanskin kaupunkiin, joka on yhä ukrainalaisten hallussa.