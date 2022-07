Virossa kolme puoluetta pääsi sopuun uudesta hallituksesta – euroalueen korkeimman inflaation maassa edessä vaikea syksy ja talvi

Euroalueen kuluttajahintojen nousuun on vaikuttanut energian hinnan jyrkkä nousu sen jälkeen, kun venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Viro on kuitenkin noussut monia muita Euroopan unionin maita vahvemmin venäläistä energiaa vastaan, mikä on vaikuttanut entisestään energiahintoihin.