Vuosia sodan repimässä Jemenissä näkyy pientä valon pilkahdusta – viikkoja kestänyt tulitauko tuonut helpotusta siviileille

Tulitauon ja ylipäätään jatkon kannalta Hadin vetäytyminen oli hyvä asia, sanoo myös Tampereen yliopiston tutkija Susanne Dahlgren. Hän on tutkinut Jemeniä vuosikymmeniä. Hänen mukaansa tulitauko on hyvä asia siviileille, mutta humanitaarinen tilanne on silti vaikea.