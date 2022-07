Vuosisadan konservatiivisin korkein oikeus järisyttää Yhdysvaltoja peruskiviä myöten – demokratian perusasiat voivat olla vaakalaudalla, katsoo lainoppinut

Professorin mukaan korkeimman oikeuden hyvin nopea käännös konservatiiviseen suuntaan kielii siitä, kuinka hyvin konservatiivista laintulkintaa ajava liike on onnistunut tavoitteissaan Yhdysvalloissa. Nyt oikeudessa nähdyt päätökset ovat sellaisia, joita on ajettu jo vuosikymmenien ajan. Seurauksena korkein oikeus on syrjäyttämässä vuosikymmeniä voimassa olleita ennakkotapauksia, mikä on korkeimman oikeuden historiassa varsin poikkeuksellista.