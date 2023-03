Wagner avannut kymmeniä rekrytointikeskuksia Venäjällä – uusia taistelijoita haetaan muun muassa urheilukeskuksista

Prigozhin on myös valittanut, että jatkuva pula ammuksista ja täydennysjoukoista on vaikeuttanut Wagnerin taistelijoiden etenemistä Itä-Ukrainan Bahmutissa. Kiivaat taistelut Bahmutin kaupungissa ja sen ympäristössä ovat jatkuneet jo kuukausia, ja kumpikin osapuoli on kärsinyt mittavia tappioita.