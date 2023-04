Wagner-yhtiö julistaa ottaneensa Bahmutin haltuunsa, Ukrainan asevoimat sanoo puolustavansa kaupunkia

Ukraina on sanonut, että taistelu Bahmutista on avainasemassa siinä, etteivät Venäjän joukot etene itärintamalla. Kuunvaihteessa Britannian ja Yhdysvaltain asiantuntijat arvioivat, että Venäjän hyökkäyksien määrä Bahmutissa on vähentynyt viime viikoilta, mutta Venäjän joukot ovat edenneet silti jonkin verran kaupungissa.