WHO: Apinarokko ei tällä hetkellä kansainvälinen kansanterveysuhka

WHO:lle on tänä vuonna raportoitu noin 3 000 vahvistettua tartuntaa noin 50 maasta. WHO:lle on raportoitu yksi rokkoon liittyvä kuolema. Toukokuun alun jälkeen apinarokkoa on todettu läntisen ja keskisen Afrikan ulkopuolella. Afrikan maissa apinarokkoa on esiintynyt paikallisesti. Uusista tartunnoista suurin osa on havaittu läntisessä Euroopassa.