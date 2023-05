Yhdysvallat ja Microsoft varoittavat Kiinan valtioon liitetyn ryhmän tunkeutuneen Yhdysvaltain järjestelmiin

Microsoftin mukaan Volt Typhoon on ollut aktiivinen vuoden 2021 puolivälistä lähtien ja sen kohteena on ollut Yhdysvalloille sotilaallisesti tärkeän Guamin alueen kriittinen infrastruktuuri. Toiminnan kohteena on Microsoftin mukaan ollut tahoja muun muassa viestinnässä, teollisuudessa ja hallinnossa.