Yhdysvallat lähettää HIMARS-raketinheitinjärjestelmiä Ukrainaan, kertoo viranomaislähde – järjestelmän kantamaksi jää noin 80 kilometriä

Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Venäjän hyökkäyksen keskittäminen Sjevjerodonetskin kaupunkiin ja Donbassin alueelle luo Venäjälle haavoittuvuuden Hersonin alueella. Ajatushautomo on pitänyt myös Ukrainalta hyvänä ratkaisuna olla vastaamatta Sjevjerodonetskiin kohdistuvaan hyökkäykseen keskittämällä sinne joukkojaan.