Yhdysvallat rahoittaa venäläisille kiertotietä nettisensuurin ohittamiseen

– On erittäin tärkeää, että venäläiset ovat yhteydessä koko verkkoon, jotta vastarinta jatkuisi. Sen pitämiseksi hengissä tarvitaan internetiä, koska aktivistit ovat hajallaan ympäri maailmaa, sanoo Natalia Krapiva, lakimies Access Now -ryhmästä. Ryhmän tavoitteena on puolustaa digitaalisia oikeuksia.