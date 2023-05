Yhdysvallat yrittää lievittää jännitteitä Armenian ja Azerbaidzhanin välillä

Armenian perinteinen liittolainen on ollut Venäjä, kun taas Turkki on tukenut Azerbaidzhania. Lisäksi Turkki ja Armenia ovat naapurimaita, mutta maiden välit ovat hyiset. Taustalla on 1915 tapahtunut armenialaisten kansanmurha Osmanien valtakunnassa eli nykyisessä Turkissa.