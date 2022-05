Yhdysvalloissa halut aselakien kiristämiseen kilpistyvät poliittisen päätöksenteon vaikeuteen ja kansalaisten vapauskäsityksiin

Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä käydään usein vaaleja, ja vaalikampanjat maksavat paljon. Yksi monista merkittävistä lobbareista on etujärjestö NRA (The National Rifle Association), jonka sanatarkka suomennos on kansallinen kivääriyhdistys. Aseenkanto-oikeutta ajava järjestö kannattaa sallivaa aselainsäädäntöä ja tukee tätä puoltavia poliitikkoja.