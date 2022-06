Yhdysvalloissa myrskyt ovat johtaneet tuhansien lentojen perumiseen tai viivästymiseen – myös maan liikenneministerin lento peruuntui

Myös Euroopassa on jouduttu viime aikoina perumaan lentoja, minkä lisäksi lentokentillä on ollut pitkiä jonoja, kun lento- ja lentoasemahenkilökunnasta on ollut pulaa. Esimerkiksi Tukholmassa Arlandan lentokenttä varoittelee verkkosivuillaan edelleen tavallista pidemmistä turvatarkastusjonoista. Tukholman viimeaikainen jonokaaos on noussut otsikoihin myös Suomessa.