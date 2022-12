Yhdysvalloissa talvimyrsky alkaa hellittää – säähän liittyviä kuolemantapauksia ainakin 17

Puoli miljoonaa sähköyhtiöiden asiakasta on ollut lauantaina vailla sähköjä, ja lisäksi tuhansia lentoja on peruttu ja viivästynyt sääolosuhteiden vuoksi. Sähköjä on sittemmin saatu palautettua, mutta https://Poweroutage.us-sivuston mukaan sähkökatkot vaivaavat edelleen erityisesti itärannikolla. Joissakin osavaltioissa sähkökatkoja on pidetty tarkoituksella suuren kysynnän vuoksi.