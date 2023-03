Yhdysvalloissa valmistaudutaan ex-presidentti Trumpin mahdolliseen rikossyytteeseen

Poliisi on pystyttänyt katusulkuja New Yorkin Fifth Avenuella sijaitsevan Trumpin rakennuttaman Trump Tower -pilvenpiirtäjän lähistölle. Katusulkuja on televisiokanava CBS:n mukaan pystytetty myös lähelle Manhattanin rikostuomioistuinta, jonne Trump todennäköisesti saapuu, jos rikossyyte nostetaan.