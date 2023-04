Yhdysvalloissa vierailulla oleva Etelä-Korean presidentti keskustelee Bidenin kanssa kumppanuuden syventämisestä

Vierailun aikana noussee esille myös Etelä-Korean rooli Ukrainan auttamisessa. Etelä-Korea on maailman yhdeksänneksi suurin aseiden viejämaa, mutta Ukrainaan se on lähettänyt humanitaarista apua. Etelä-Korea on noudattanut pitkään voimassa ollutta politiikkaa, ettei se toimita aseita aktiivisille konfliktialueille. Sen sijaan se on myynyt panssarivaunuja ja haupitseja Puolalle.