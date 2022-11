Yhdysvaltain Biden tapaa Kiinan-kollegan Xin kasvotusten ensimmäistä kertaa presidenttikaudellaan – luvassa turvallisuushuolten täyttämä tapaaminen

Biden on ennen tapaamista vakuutellut, ettei Yhdysvaltojen Taiwan-politiikka ole muuttunut. Osa tätä politiikkaa on ollut niin kutsuttu strateginen epämääräisyys sen suhteen, miten Yhdysvallat reagoisi, jos Kiina yrittäisi sotilaallisesti ottaa Taiwanin haltuunsa. Presidenttikautensa varrella Biden on kuitenkin useamman kerran vihjannut, että Yhdysvallat asettautuisi puolustamaan Taiwania, jos Kiina ryhtyisi toimiin.