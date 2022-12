Yhdysvaltain edustajainhuoneen komitea äänesti Trumpin verotietojen julkaisemisen puolesta

Yhdysvalloissa on oltu äärimmäisen kiinnostuneita Trumpin talousasioista osittain senkin vuoksi, miten paljon hän on nähnyt vaivaa sen eteen, että saisi pidettyä tietonsa salassa. Toisaalta kiinnostusta on lietsonut myös hänen presidenttiaikojaan edeltänyt ylellinen elämäntyyli kiinteistömogulina.