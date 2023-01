Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiesvalintaa hankaloittaa muutama vastarannan kiiski – "Kaaos ja umpikuja, se voi olla heidän näkökulmastaan houkuttelevaa"

Republikaaneilla on edustajainhuoneessa niukka, vain kymmenen edustajan enemmistö paikoin 222–212. Lindénin mukaan ongelmaksi muodostuu se, että ryhmän tulisi olla hyvin yksimielinen saadakseen asioita tehdyksi, mikä on vaikeaa, koska noin puolet ryhmästä on puolueen oikeistosiipeä.