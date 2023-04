Yhdysvaltain epäilty tietovuotaja sai syytteet – 21-vuotiasta kansalliskaartilaista voi odottaa jopa 15 vuoden vankeustuomio

Teixeira työskenteli ilmavoimien Cape Codissa sijaitsevan tukikohdan tiedusteluosastolla tietoliikennejärjestelmien parissa, kertovat muun muassa Washington Post ja New York Times. Ilmavoimien verkkosivujen mukaan tällaista työtä tekevillä on oltava SSBI-turvallisuusselvitys (Single Scope Background Investigation). Sama selvitys vaaditaan New York Timesin mukaan erittäin salaisen tiedon käsittelyyn.