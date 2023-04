Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump on kiistänyt syyllisyytensä 34 syytekohtaan – "Vaikuttaa niin epätodelliselta"

CNN kertoi aiemmin, että Trumpin videokuvaaja on matkustanut hänen kanssaan New Yorkiin. Tarkoituksena on nähtävästi kuvata jonkinlaista kulissien taakse kurkistavaa materiaalia historiallisesta päivästä. Uutiskanava arvelee tämän olevan merkki siitä, että liikemies yrittää hyödyntää oikeustaloreissua poliittisiin tarkoituksiin.