Yhdysvaltain hallinto tuomitsee Iranin tekemät teloitukset ja uudet kuolemantuomiot – yhteensä 17 ihmistä on tuomittu kuolemaan

Yhteensä 17 ihmistä on tuomittu kuolemaan yli kolme kuukautta kestäneisiin mielenosoituksiin liittyen. Iran on teloittanut mielenosoituksiin liittyvistä rikoksista ainakin neljä ihmistä. Kuudelle tuomitulle on tarjottu mahdollisuus uuteen oikeudenkäyntiin.