Yhdysvaltain korkein oikeus turvasi toistaiseksi aborttilääkkeen laajan saatavuuden

Kaksi konservatiivituomaria esitti julkisesti eriävän mielipiteensä tuomioistuimen päätöksestä. Tuomareiden mielipiteiden tarkka jako ei kuitenkaan käy ilmi julkaistusta päätöksestä, kertoo New York Times. Lehden mukaan yksi tai kaksi muuta tuomaria on saattanut esittää eriävän mielipiteensä ilman sen julkistamista. Tehdyn päätöksen kannalla on siis ollut vähintään viisi yhdeksästä tuomarista.