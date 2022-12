Yhdysvaltain talvimyrsky on vaatinut lähes 50 kuolonuhria – joulunpyhien lentoja peruttu yli 15  000

Yhdysvalloissa talvimyrskyn seurauksena on kuollut jo ainakin 47 ihmistä yhteensä yhdeksässä osavaltiossa. Kovat lumisateet ja jäätävät lämpötilat ovat osuneet erityisesti maan itäosiin, mutta kuolonuhreista on tietoja myös maan keskiosassa Coloradossa, jossa ainakin neljän ihmisen on kerrottu paleltuneen kuoliaaksi.