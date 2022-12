Yhdysvaltojen joulumyrsky vaivaa yhä Southwest Airlinesia, yhtiö on perunut tuhansia lentoja

Yhtiö on joutunut Flightaware-sivuston mukaan pelkästään keskiviikolta Yhdysvaltain aikaa perumaan yli 2 500 lentoa, kun toiseksi eniten lentoja perunut yhdysvaltalaisyhtiö SkyWest on perunut toistasataa lentoa. Southwest on varoittanut jatkavansa lentojen perumisia, kunnes se saa toimintansa taas raiteilleen.