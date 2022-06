Yhdysvaltojen lähettämät Himars-raketinheitinjärjestelmät ovat saapuneet Ukrainaan, sanoo puolustusministeri

Myös Etelä-Ukrainassa sijaitsevaan Mykolajivin satamakaupunkiin on tehty tänään kolme ohjusiskua, kertoo Guardian-lehti. Strategisesti tärkeä satamakaupunki on ollut Venäjän pommitusten kohteena hyökkäyssodan alusta alkaen ja kaupunki on vaurioitunut sodassa pahoin.