Yhdysvaltojen mukaan Kiina ei ole toistaiseksi päättänyt toimittaa aseita Venäjälle –Yhdysvalloilta luvassa uusi asepaketti Ukrainalle

Viime päivinä Zelenskyi on useaan otteeseen kertonut, että Donetskin alueella Bahmutin kaupungissa on vaikea tilanne. Kaupungin hallinnasta on käyty kovia taisteluja jo viikkokausia. Kaupungilla ei ole juurikaan strategista merkitystä, mutta symbolisesti sillä on suuri merkitys.