YK kehotti Kiinaa malttiin koronaprotestien hillitsemisessä, BBC:n toimittaja oli tuntikausia kiinni otettuna

Ironista Kiinan tilanteessa on se, että kansalaisten kuppi meni nurin juuri nyt, kun koronatilanne on maassa pahempi kuin aiemmin. Tautitapauksia on paljon, eikä Koivun mukaan käytännössä ketään ole rokotettu puoleen vuoteen. Vanhusten rokotekattavuus on huono, ja kiinalaisrokotteen teho sekin on ilmeisesti paljon huonompi kuin länsimaissa.