YK:n erittäin tärkeäksi kuvattu luontokokous alkamassa, kokouksessa toivotaan Pariisin ilmastosopimuksen kaltaisia sitoumuksia maille – "Kolmanteen epäonnistumiseen ei ole varaa"

Kokouksessa on määrä neuvotella siitä, miten luonnon köyhtyminen pysäytetään. Suomen ympäristöministeriön mukaan tähtäimessä on, että vuonna 2030 luontokato on pysäytetty ja luonnon tila paranee. Kokouksesta on toivottu lopputulemana samanlaista käännekohtaa kuin Pariisin ilmastokokous oli ilmastokriisin torjunnan osalta.