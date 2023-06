YK syyttää Venäjän estävän humanitaarisen avun pääsyn patotuhoalueille

Venäjän miehitysviranomaiset ovat kertoneet, että sen hallussa olevalla Dneprjoen eteläpuolisella tulva-alueella on kuollut 29 ihmistä. Ukraina on kertonut joen pohjoispuolisella alueella kuolleen 16 ihmistä ja 31 on yhä kateissa.