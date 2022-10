YK uskoo viljanvientisovun jatkon olevan mahdollinen – epävarmuus on jo nostanut joitakin hintoja

YK:n johdolla saavutettu sopu viljanviennistä on voimassa marraskuun 19. päivään asti. Siinä on sovittu ehdoista, joilla viljan vienti ukrainalaissatamista Venäjän aloittaman sodan keskeltä on mahdollista. Samanaikaisesti allekirjoitettiin myös sopimus, joka sallii venäläisen ruoan ja lannoitteiden viennin länsimaiden asettamista pakotteista huolimatta.