Yksi vuosi sotaa ja valtavia numeroita – Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on ollut tuhoisa kaikilla mittareilla

Länsilähteet sanovat, että yhteensä 30 000–40 000 siviiliä on kuollut Ukrainassa sodan vuoksi. YK arveli tammikuun lopulla kuolleiden ja haavoittuneiden siviilien määrän olevan 18 000 mutta sanoi, että todellinen lukema on todennäköisesti paljon korkeampi. YK on sanonut suurimman osan siviiliuhreista tulleen Venäjän pommituksissa.