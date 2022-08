Yli 20 kuoli ja toista sataa haavoittui Mogadishun hotellihyökkäyksessä Somaliassa

Al-Shabaab on al-Qaida-terroristijärjestön sirpaleryhmittymä, joka on perinteisesti kontrolloinut valtaosaa eteläisestä ja keskisestä Somaliasta. Nyttemmin järjestö on kuitenkin onnistunut laajentamaan vaikutusvaltaansa myös sellaisille alueille, jotka olivat aikaisemmin hallituksen valvonnassa.