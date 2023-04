Yli 80 ihmistä on kuollut ja yli 300 loukkaantunut väentungoksessa Jemenissä

Jemenin pääkaupungissa Sanaassa yli 80 ihmistä on kuollut väentungoksessa hyväntekeväisyysjakelun aikana. Huthikapinallisten turvallisuusviranomaisen mukaan ainakin 85 ihmistä on kuollut ja yli 300 loukkaantunut. Pääkaupunki on Iranin tukemien huthikapinallisten hallussa.