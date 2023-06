Zaporizhzhjan ydinvoimalan räjäyttäminen ei vaikuttaisi Suomeen – "Mikään Tshernobyl se ei olisi"

– Jälkilämmön tuotanto on siellä pienempi. Vaikka siellä nyt tehtäisiin räjäytyksillä niin paljon vahinkoa, että jäähdytys menetetään, onnettomuusketju on silti hitaampi ja vähemmän energinen. Siellä on myös muun muassa radioaktiivinen jodi puoliintunut kokonaan pois, senkin takia päästöt olisivat pienempiä, Kuusi sanoo.