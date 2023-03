Venäläisten palkkasotilaiden johtaja sanoo joukkojensa ottaneen Bahmutin itäosat haltuunsa Ukrainassa

– Tämä on taktista meille. Ymmärrämme, että Bahmutin jälkeen he voisivat mennä pidemmälle. He voisivat mennä Kramatorskiin, he voisivat mennä Slovjanskiin, se olisi avoin tie venäläisille Bahmutin jälkeen muihin Ukrainan kaupunkeihin Donetskin alueella, Zelenskyi sanoi haastattelussa.