Zelenskyi sanoo Ukrainan vielä palaavan vallatuksi väitettyyn Lysytshanskiin – maan asevoimat kertoi vetäytyvänsä kaupungista

Sunnuntaina todellisesta tilanteesta Luhanskissa oli liikkunut vielä ristiriitaisia tietoja, joskin Ukrainan asevoimien ilmoitus antoi illalla osaltaan tukea venäläisväitteille. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi jo aiemmin viikonloppuna, että Ukrainan joukot olivat todennäköisesti vetäytyneet kaupungista, minkä seurauksena Venäjä oli valloittanut sen.