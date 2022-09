Zelenskyi vahvisti Izjumin takaisinvaltauksen, kiitti puolustajia Venäjän hyökkäyksen 200. päivänä

Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi jo sunnuntaiaamuna julkaistussa tilannekatsauksessaan, että Izjumin takaisinvaltaus olisi suurin sotilaallinen voitto Ukrainalle sitten maaliskuisten Kiovan taisteluiden. LEHTIKUVA / AFP