Aamusandaaleilla koulupäivään – Valtteri Olin tasapainoilee huippujudon ja liikuntaopintojen välillä

– Judo tarjoaa monia elämänarvoja, joita tarvitsee ihmisten kanssa pärjäämiseen. Judossa kamppaillaan toista vastaan ja on paljon sääntöjä, ei voi lähteä vain painiskelemaan. Tatamilla olen yksin, mutta ympärillä on kuitenkin henkilökohtainen valmentaja ja psyykkinen valmentaja. Kyse on yhteistyöstä: on tärkeää ottaa toiset huomioon, koska yksin lajia ei voi harjoitella.