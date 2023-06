"Aika on tehnyt tehtävänsä" – Leijonat jättävä Jukka Jalonen tähtää huipputason seurajoukkueeseen valmentajaksi

– Aika on tehnyt tehtävänsä. Minulla on kuitenkin menossa toinen jakso Leijonissa. Ensimmäinen jaksokin kesti kuusi vuotta, ja tässäkin jaksossa tulee kuusi vuotta täyteen ensi kauden päätyttyä. Takana on pitkä rupeama yhdelle henkilölle. Uskon, että erilaiset näkemykset ja ideat ovat tarpeen sekä itselleni ja myös Leijonille. Itsekin haluan oman motivaationi säilyttämiseksi jotain erityyppistä ärsykettä, vaikka onhan tämä hieno paikka tehdä töitä, Jalonen sanoo.