Aikuisyleisurheilija ylläpitää terveyttä ja sosiaalisia suhteita – Tampereen MM-kilpailuissa menestynyt Eila Mikola, 88, harjoittelee ainakin neljänä päivänä viikossa

– Vaikka terveys on ollut tärkein syy siihen, että olen Kalevan kisojen jälkeen joka vuosi treenannut jotain lajia, niin tällaisissa arvokisoissa on myös suuri merkitys, jos voittaa. Maailmanmestaruuksia on tullut aiemminkin, en nyt muista kuinka paljon, Mikola sanoi.