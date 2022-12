Ohi on. Tämä sanapari on tuttu etenkin armeijasta. Se kuvastaa helpotuksen tunnetta, kun joku asia on saavutettu tai suoritettu loppuun.

Tämän sanaparin voi liittää nyt myös miesten jalkapalloilun MM-kisoihin monellakin tapaa.

MM-kisat päättyivät sunnuntaina Argent...